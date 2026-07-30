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एचआरए का दावा करने पर चार दस्तावेज जरूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नौकरीपेशा आयकरदाताओं के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने का आज अंतिम दिन है। एचआरए दावों की छानबीन के चलते आयकर विभाग ने फर्जी दावों पर नजर बढ़ा दी है। एचआरए छूट का दावा करने के लिए चार जरूरी दस्तावेज हैं, जिनमें वैध किराया अनुबंध, किराया रसीद, ऑनलाइन किराया भुगतान का बैंक रिकॉर्ड और मकान मालिक का पैन नंबर शामिल हैं।

एचआरए का दावा करने पर चार दस्तावेज जरूरी

नई दिल्ली, एजेंसी। नौकरीपेशा आयकरदाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरने का आज आखिरी दिन है। अगर आपने एचआरए यानी मकान किराये भत्ते की छूट का दावा किया है तो जान ले कि आयकर विभाग ने मकान किराया भत्ते के फर्जी दावों पर निगरानी बढ़ा दी है। विभाग अब एआई आधारित वार्षिक सूचना विवरण के जरिए एचआरए दावों की बारीकी से पड़ताल कर रहा है। गलत पैन नंबर, फर्जी किराया रसीद या किराया भुगतान का प्रमाण नहीं होने पर करदाताओं को नोटिस मिल सकता है। ऐसे में टैक्स विशेषज्ञ एचआरए छूट का दावा करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज व्यवस्थित रखने की सलाह दे रहे हैं। ये चार दस्तावेज हैं सबसे जरूरी:

पहला दस्तावेज

एचआरए छूट का दावा करने के लिए सबसे पहले मकान मालिक के साथ वैध किराया अनुबंध होना चाहिए। इसमें किराए की राशि, मकान मालिक और किरायेदार का पूरा विवरण तथा आवश्यक होने पर पैन नंबर दर्ज होना चाहिए। यदि मासिक किराया 50,000 रुपये से अधिक है तो आयकर नियमों के अनुसार किराए पर स्रोत पर कर काटना भी अनिवार्य है।

दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज

दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज किराया रसीद है। हर महीने या तय अवधि के अनुसार किराए का भुगतान करने के बाद मकान मालिक से रसीद लेना जरूरी है। रसीद पर मकान मालिक के हस्ताक्षर होने चाहिए। कंपनी में एचआरए दावा जमा करते समय या आयकर विभाग द्वारा पूछताछ होने पर यही रसीद सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण बनती है।

तीसरा दस्तावेज

तीसरा, ऑनलाइन किराया भुगतान का बैंक रिकॉर्ड। विशेषज्ञ नकद भुगतान के बजाय यूपीआई, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस, एनईएफटी या अन्य डिजिटल माध्यम से किराया देने की सलाह देते हैं। बैंक स्टेटमेंट में दर्ज लेनदेन यह साबित करता है कि किराया वास्तव में मकान मालिक को दिया गया है। नकद भुगतान की स्थिति में प्रमाण देना अपेक्षाकृत कठिन हो सकता है।

चौथा दस्तावेज

चौथा और सबसे अहम दस्तावेज मकान मालिक का सही पैन है। यदि एक वित्त वर्ष में कुल किराया एक लाख रुपये (करीब 8,333 रुपये प्रतिमाह से अधिक) है, तो एचआरए छूट के लिए मकान मालिक का पैन नंबर देना अनिवार्य है। गलत या फर्जी पैन नंबर देने पर आयकर विभाग नोटिस जारी कर सकता है।

सामान्य प्रश्न

क्या एचआरए के लिए वैध किराया अनुबंध आवश्यक है?
जी हाँ, एचआरए छूट का दावा करने के लिए मकान मालिक के साथ वैध किराया अनुबंध होना चाहिए।

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