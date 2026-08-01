आरके कंस्ट्रक्शन के पास अब तक 300 करोड़ की अघोषित आय
आरके कंस्ट्रक्शन और उससे जुड़ी 10 कंपनियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी, झारखंड, बिहार व हरियाणा के पांच ठिकानों पर अब भी दस्तावेज खंगाल
रांची, वरीय संवाददाता। राज्य की बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड व उससे जुड़ी 10 कंपनियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी तीसरे दिन शनिवार को भी जारी रही। वहीं, अब तक की आयकर जांच में विभाग को 300 करोड़ रुपए की अघोषित आय की जानकारी मिली है। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन व अन्य डिजिटल डिवाइसों की फॉरेंसिक जांच के दौरान हवाला लेनदेन से जुड़े चैट भी सामने आए हैं। इसके अलावा कई सारी अन्य वित्तीय अनियमितता पायी गई हैं। आयकर सूत्रों के मुताबिक जांच में विभाग को अपनी कंपनियों में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पैसा ट्रांसफर कर कैश जेनरेट करने की जानकारी मिली है। साथ ही 200 करोड़ रुपए का नकद खर्च दिखाया गया है। लेकिन कंपनी से जुड़े लोग नकद 200 करोड़ रुपए के खर्च का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। आयकर विभाग की छापेमारी चौथे दिन भी जारी रहेगी। वहीं, आयकर अब बेनामी संपत्ति की भी जांच करेगा। बता दें कि आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा ने गुरुवार को यह छापेमारी शुरू की थी.
तीन राज्यों के पांच ठिकानों पर छापेमारी जारी
गौरतलब है कि आयकर विभाग ने झारखंड, बिहार और हरियाणा में समूह से जुड़े पांच परिसरों पर एक साथ छापेमारी शुरू की थी। इस कार्रवाई में लगभग 200 आयकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विभिन्न टीमें शामिल हैं। तलाशी के दौरान बरामद दस्तावेज, डिजिटल डेटा और वित्तीय अभिलेखों का विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है। छापेमारी के दौरान आयकर अधिकारियों ने कंपनी के कार्यालयों से कई डिजिटल उपकरण जब्त किए। इन डिवाइसों की फॉरेंसिक जांच में अधिकारियों को ‘हवाला चैट’ के प्रमाण मिले हैं।
बेनामी संपत्ति की भी जांच करेगा आयकर
आयकर सूत्रों के अनुसार केवल अघोषित आय और फर्जी बिलिंग ही नहीं, विभाग अब इस पूरे मामले की व्यापक जांच कर रहा है। विभाग का मानना है कि इस अघोषित आय का बड़ा हिस्सा बेनामी संपत्तियों में निवेश किया गया है। आयकर की टीम अब कंपनी के निदेशकों और उससे जुड़ी अन्य कंपनियों के निवेश पोर्टफोलियो की बारीकी से पड़ताल कर रही है, ताकि बेनामी लेनदेन की पहचान की जा सके।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंAkhilesh Singh
शॉट बॉयो: अखिलेश सिंह बीते 19 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में झारखंड स्टेट ब्यूरो में बतौर विशेष संवाददाता केंद्रीय एजेंसियों- ईडी, सीबीआई, एनआईए के साथ-साथ राज्य में अपराध की खबरों को कवर कर रहे हैं। क्राइम एंड इंवेस्टिगेशन जर्नलिज्म में विशेषज्ञता हासिल करने के साथ राजनीतिक गतिविधियों पर भी इनकी पैनी नजर रहती है।
परिचए एवं अनुभव: अखिलेश सिंह झारखंड की पत्रकारिता के चर्चित चेहरों में शुमार किए जाते हैं। टीवी मीडिया से साल 2007 में करियर की शुरुआत करने के बाद 2011 में हिन्दुस्तान में अपराध संवाददाता के तौर पर काम शुरू किया। इस दौरान राज्य के चर्चित राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग केस, संजीवनी बिल्डकॉन घोटाला, कोल स्कैम जैसे चर्चित केस कवर किए। राजनीतिक घटनाक्रमों को प्रभावित करने वाले रांची के जमीन घोटाले समेत अन्य चर्चित कांडों में एजेंसियों से ब्रेकिंग व एक्सक्लूसिव खबरें लगातार दीं, जो काफी प्रभावी व चर्चित रहीं।
करियर का सफर: अखिलेश सिंह ने 2007 में करियर की शुरुआत झारखंड के एक स्थानीय टीवी चैनल से की। बाद में राष्ट्रीय चैनल सीएनईबी के लिए झारखंड स्टेट को कवर किया। इसके बाद 2010 में आईनेक्स्ट अखबार से प्रिंट मीडिया में कदम रखा। नवंबर 2011 में हिन्दुस्तान में बतौर संवाददाता जुड़े। इसके बाद 14 सालों के सफर में अपराध की खबरों पर बारिक नजर रखते हुए विशेष संवाददाता तक का सफर तय किया।
शैक्षणिक पृष्टभूमि: रांची यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई करने और राजनीतिक विज्ञान में स्नातक होने के कारण अखिलेश सिंह की रुचि राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में भी रही। ऐसे में अपराध की रिपोर्टिंग के साथ-साथ हिन्दुस्तान के लिए राजनीतिक बीट पर भी खबरें करते हैं। अपराध व राजनीति की रिपोर्टिंग का कोलाज इन्हे अनूठा बनाता है।
विजन: अखिलेश की रुचि इंवेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म में है। घपले - घोटालों को उगाजर करने के साथ ही यह सच के प्रति आग्रही हैं। खबरों को बिना लाग-लपेट उन्हें असल स्वरूप में कवर करते हैं, ताकि पाठक तक खबरों के तथ्यों की सटीक जानकारी पहुंचे।और पढ़ें