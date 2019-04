कमलनाथ के करीबियों पर रेड: सियासत तेज, BJP बोली- चोर को चौकीदार से शिकायत है

लोकसभा चुनावों के मौजूदा माहौल में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी लोगों के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापों के बाद सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर कहा, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के निजी सचिव के घर से आयकर विभाग के छापे में करोड़ों रुपये की काली कमाई बरामद हुई। इससे एक बात तो साफ हो गई कि जो चोर है, उसे ही चौकीदार से शिकायत है। विजयवर्गीय ने अपने इस ट्वीट के साथ एक फोटो भी लगाया जिसमें नोटों की गड्डियों से भरे दो बक्से नजर आ रहे हैं।

उधर, कांग्रेस ने कमलनाथ के करीबी लोगों से संबंधित आयकर विभाग की मुहिम को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने कहा, जिस तरह आयकर विभाग ने छापे मारे, उससे स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनावों की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद इस महकमे के अफसरों को कठपुतली की तरह कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री कमलनाथ के पूर्व विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) भूपेन्द्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार राजनीतिक रंजिश के चलते पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है। इसी तरह के राजनीतिक प्रतिशोध के चलते आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री (एन चन्द्रबाबू नायडू) और द्रमुक नेता एम के स्टालिन ने केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया था।

पहली बार सीआरपीएफ की मदद ली गई

आयकर सूत्रों के मुताबिक, मध्यप्रदेश के आयकर अफसरों को कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गई थी। दिल्ली की टीम ने मध्यप्रदेश पुलिस की भी मदद नहीं ली। पहली बार सीआरपीएफ को छापेमारी की कार्रवाई में शामिल किया गया।

तड़के कार्रवाई की गई

आयकर अफसरों ने छापेमारी के लिए इंदौर में एक ट्रैवल एजेंसी से गाड़ियां बुक कीं। प्लानिंग के तहत 15 अफसरों ने रात 3 बजे कक्कड़ के आवास पर दबिश दी। यहां विजय नगर स्थित शोरूम, बीएमसी हाइट्स स्थित ऑफिस, शालीमार टाउनशिप और जलसा गार्डन, भोपाल स्थित आवास पर जांच की गई।

किसके यहां मारे गए छापे

प्रवीण कक्कड़ : पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। 2004 में नौकरी छोड़कर वे कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के ओएसडी बने। दिसंबर 2018 में कमलनाथ के ओएसडी बन गए। हाल में उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था।

आरके मिगलानी : 30 साल से कमलनाथ के साथ जुड़े हैं और उनके सलाहकार हैं। मुख्यमंत्री से लोगों की मुलाकात और उनके अन्य कामों का जिम्मा मिगलानी ही संभालते हैं।

रातुल पुरी : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हुए हैं। रातुल पुरी का नाम राजीव सक्सेना ने पूछताछ के दौरान छिपा लिया गया था। राजीव सक्सेना का दुबई से अगुस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौदे मामले में प्रत्यर्पण हुआ था।

प्रतिक जोशी और अश्विन शर्मा : भोपाल में प्लेटिनम प्लाजा की छठी मंजिल पर प्रतीक जोशी और अश्विन शर्मा का आवास है। दोनों ही प्रवीण कक्कड़ के बेहद करीबी माने जाते हैं। प्रतीक के घर से बड़ी मात्रा में नकदी जब्त की गई। अश्विन के पास दो दर्जन लग्जरी कारें मिलीं।

छापेमारी के दौरान सीआरपीएफ और पुलिस के बीच ठनी

#WATCH Bhopal: Argument breaks out between CRPF and Madhya Pradesh Police officials outside the residence of Ashwin Sharma, associate of Praveen Kakkar (OSD to Madhya Pradesh CM, where Income Tax raids are underway. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/ltXNnESE3b