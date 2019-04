मध्य प्रदेश के CM कमलनाथ के OSD के घर समेत 50 ठिकानों पर IT का छापा, 300 से ज्यादा अधिकारी शामिल

आयकर विभाग (Income Tax) ने रविवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीब के घर छापेमारी की है। एनएनआई की रिपोर्ट के अनुसार यह छापा कमलनाथ (Kamal Nath) के ओएसडी प्रवीण कक्कड़, रतुल पुरी, अमीरा समूह और मोसर बायर के 50 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आयकर विभाग को भोपाल में प्रतीक जोशी के घर से छापे के दौरान कैश बरामद हुआ है।

बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की ये छापेमारी भोपाल, गोवा, इंदौर और दिल्ली के 35 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। इस छापेमारी में आयकर विभाग के 300 से ज्यादा अधिकारी शामिल है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग ने यह रविवार सुबह तीन बजे छापा मारा था।

I-T Sources: I-T dept is conducting searches at 50 locations. Searches underway at locations of MP Chief Minister's OSD, Ratul Puri, Amira Group&Moser Bayer. Searches also underway in Bhopal* ,Indore,Goa& 35 locations in Delhi. More than 300 I-T officials conducting the searches. https://t.co/x5wkkEE01p