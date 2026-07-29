पांच करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल
आयकर विभाग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अबतक 5 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। विभाग ने करदाताओं से अंतिम तिथि से पहले रिटर्न दाखिल करने की अपील की। आईटीआर-1 छोटे करदाताओं के लिए है जबकि आईटीआर-2 पूंजीगत लाभ वाले करदाताओं के लिए है।
नई दिल्ली, एजेंसी। आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि आकलन वर्ष 2026-27 के लिए अबतक पांच करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए जा चुके हैं। आयकर विभाग ने विभाग ने करदाताओं से अंतिम तिथि से पहले अपना रिटर्न दाखिल करने की अपील की है। विभाग ने आयकर रिटर्न फॉर्म 1 (सहज) और फॉर्म 2 को 31 जुलाई से पहले भरने को कहा है। आईटीआर-1 (सहज) एक सरल फॉर्म है, जिसे छोटे और मध्यम आय वर्ग के बड़ी संख्या में करदाताओं के लिए तैयार किया गया है। यह फॉर्म उन निवासी व्यक्तिगत करदाताओं के लिए है, जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी आय वेतन, एक आवासीय संपत्ति तथा कृषि से सालाना 5,000 रुपये तक होती है।
वहीं, आईटीआर-2 उन व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के लिए है, जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से नहीं होती, लेकिन उन्हें पूंजीगत लाभ से आय प्राप्त होती है।
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