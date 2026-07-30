बदलावों पर हुई जागरूकता संगोष्ठी
रायबरेली में आयकर विभाग ने टीडीएस, टीसीएस प्रावधानों और आयकर अधिनियम पर जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम का संचालन आयकर अधिकारी संतोष कुमार पाण्डेय ने किया, जिसमें आयकर आयुक्त पुनीत कुमार और अपर आयकर आयुक्त डॉ. प्रीति सिंह ने मार्गदर्शन दिया।
रायबरेली। आयकर विभाग द्वारा गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में टीडीएस, टीसीएस प्रावधानों व आयकर अधिनियम पर एक जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आयकर आयुक्त पुनीत कुमार व अपर आयकर आयुक्त डॉ. प्रीति सिंह के निर्देशन में आयकर अधिकारी सुलतानपुर संतोष कुमार पाण्डेय ने कार्यक्रम का संचालन किया।
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