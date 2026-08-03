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जन शिकायत निवारण शिविर की तिथि बढ़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए बकाया मांग और जन शिकायत निवारण शिविर की अवधि बढ़ाकर 14 अगस्त 2026 कर दी है। पहले यह शिविर 15 से 31 जुलाई तक आयोजित होना था। मुख्य आयकर आयुक्त मीनाक्षी सिंह ने यह कदम आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि और विभिन्न संगठनों के अनुरोध पर उठाया है।

जन शिकायत निवारण शिविर की तिथि बढ़ी

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा को देखते हुए बकाया मांग एवं जन शिकायत निवारण शिविर की अवधि 14 अगस्त 2026 तक बढ़ा दी है।पहले यह शिविर 15 जुलाई से 31 जुलाई तक आयोजित किया गया था। मुख्य आयकर आयुक्त मीनाक्षी सिंह ने बताया कि 31 जुलाई आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि होने तथा आयकरदाताओं, बार एसोसिएशनों, सीए एसोसिएशनों और टैक्स प्रैक्टिशनरों की लगातार मांग को देखते हुए शिविर की अवधि 14 अगस्त तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

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