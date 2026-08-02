राइस मिलों की तीन दिनों तक जांच में मिले अहम सुराग

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। आयकर विभाग की पिछले तीन दिनों से चल रही तीन राइस मिलों में जांच पूरी कर ली गई। अधिकारियों की तीन टीमें तीन राइस मिलों में तीन दिनों से डेरा डाल रखी थी। इसको लेकर अन्य औद्योगिक कारोबारियो में हड़कंप मचा हुआ था। सूत्रों के अनुसार तीन दिनों तक चली जांच में आयकर विभाग के अधिकारियों को कुछ अहम दस्तावेज जरूर मिले हैं, लेकिन अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अधिकारी अभी भी राइस मिलों को जांच के दायरे में रखे हुए हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं राइस मिलों से पिछले कई वर्षों से लगातार खुद्दी चावल का निर्यात किया जा रहा है, जबकि जानकार बताते हैं कि खुददी चावल निर्यात तो बहाना है।

उसी की आड़ में बासमती चावल धड़ल्ले से नेपाल की सीमा में पहुंचाई जा रही है। ऐसी ही कुछ जानकारियां हाथ लगने के बाद आयकर विभाग की टीम राइस मिलों के दफ्तरों में पहुंची थी। उनके ठिकानों पर भी नजर बनाकर जांच कर रही थी। नेपाल को निर्यात होने वाले खाद्यान्न में कागजों का बड़ा खेल कर राजस्व की बड़े पैमाने पर की जा रही चोरी पर आयकर विभाग की नजर थी। हालांकि आयकर विभाग राइस मिलों के जांच में किस तरह के दस्तावेजों को अपने साथ ले गई है यह अधिकारियों ने नहीं बताया। लेकिन जानकारों की माने तो संपतिहा एवं लक्ष्मीपुर में संचालित तीनों राइस मिलों से कुछ दस्तावेज जरूर मिले हैं। बताया जा रहा है कि राइस मिल संचालकों को कारोबार का संचालन करने के लिए कुछ शर्तों से के साथ इजाजत दी गई है।