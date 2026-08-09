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मोदी-योगी की तस्वीर वाली विशाल कांवड़ ला रहा समीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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हाईवे कांवड़ मार्ग पर चल रही कांवड़ यात्रा में मुस्लिम श्रद्धालुओं का शामिल होना एक नई बात है। बुलंदशहर के हीरापुर गांव के 10 श्रद्धालुओं का जत्था हरिद्वार से यात्रा कर रहा है। कांवड़ पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के चित्र लगे हैं। इनकी मन्नत है कि सरकार फिर से बने और देश विकास करे।

मोदी-योगी की तस्वीर वाली विशाल कांवड़ ला रहा समीर

हाईवे कांवड़ मार्ग पर चल रही आस्था, संकल्प, श्रद्धा और सेवा भाव की कांवड़ यात्रा में इस बार अनेक मुस्लिम महिला-पुरूष शामिल हैं। कोई सनातन में आस्था तो कोई भोलेनाथ की भक्ति तो कोई दोस्ती के लिए कांवड़ लाना बता रहा है। बुलंदशहर जिले के हीरापुर गांव के 10 श्रद्धालुओं का जत्था हरिद्वार से कांवड़ लेकर यात्रा पर निकला है। जत्थे के श्रद्धालु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चित्रों से सजी विशाल कांवड़ के साथ यात्रा कर रहे हैं। उनकी मन्नत है कि कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सरकार बनी रहे।गोमाता

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को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले जैसी मन्नतो की यात्रा है। यात्रा में शामिल कांवड़िये नीरज और पंकज ने बताया कि उनके जत्थे में मुस्लिम समाज का समीर भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चित्र की कांवड़ लेकर चल रहा है। समीर ने बताया कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की सरकार पुनः बने। जिससे भारत के विकास को नई गति मिले और देश विश्वगुरु बनने की दिशा में आगे बढ़े।

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