दिव्यांग छात्र-छात्राओं के बीच विशेष सहायक उपकरण वितरित

मसलिया, प्रतिनिधि। प्रखंड संसाधन केंद्र मसलिया में शनिवार को समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए विशेष सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा अभियान झारखंड के निर्देशानुसार इस शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में पूर्व से चिन्हित एवं चिकित्सीय मूल्यांकन पूर्ण कर चुके पात्र दिव्यांग बच्चों के बीच उनकी आवश्यकता के अनुसार ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, कैपिलर्स , ब्रेल किट सहित अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए, ताकि उनकी शिक्षा और दैनिक जीवन को अधिक सुगम बनाया जा सके। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी ऊषा किरण हांसदा ने बताया कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराना है।