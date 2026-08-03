72 दिव्यांग बच्चों के बीच सहायक उपकरण वितरित
गावां प्रखंड में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के लिए सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 72 दिव्यांग बच्चों को ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर और श्रवण यंत्र जैसे उपकरण वितरित किए गए। अधिकारियों ने बताया कि यह उपकरण बच्चों की पढ़ाई और दैनिक कार्यों में मदद करेंगे।
गावां, प्रतिनिधि। समग्र शिक्षा अभियान के तहत समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार को गावां प्रखंड में दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत पूर्व से चिन्हित एवं चिकित्सीय मूल्यांकन पूर्ण कर चुके 72 दिव्यांग बच्चों के बीच उनकी जरूरत के अनुसार विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए गए। बच्चों को ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, कैपिलर्स समेत अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए। अधिकारियों ने बताया कि इन उपकरणों के मिलने से दिव्यांग बच्चों को विद्यालय आने-जाने के साथ-साथ दैनिक कार्यों में भी सुविधा होगी। कार्यक्रम का आयोजन राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा झारखंड के निर्देशानुसार किया गया।
प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी टीटू लाल मंडल ने कहा कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है। इसके लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। शिविर के सफल संचालन के लिए संसाधन शिक्षकों, विशेष शिक्षकों एवं वितरण एजेंसी की टीम को प्रतिनियुक्त किया गया था। मौके पर बीपीओ राजेन्द्र मण्डल, रिसोर्स शिक्षक राहुल कुमार गुप्ता, अनिल कुमार, राजीव रंजन, सुबोध कुमार समेत कई शिक्षक मौजूद थे।फोटो 03जीआरडी 181 दिव्यांग छात्र-छात्राओं के बीच सहायक उपकरण वितरण करते।
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