पहली बार महिला राजनीतिज्ञों का चिंतन पढ़ेंगे स्नातक के विद्यार्थी
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के तहत बीए पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। अब विद्यार्थियों को भारतीय महिला चिंतकों जैसे पंडिता रमाबाई और रुकैया सखावत हुसैन के विचार पढ़ाए जाएंगे, जो भारतीय राजनीतिक विमर्श में महिलाओं की भूमिका पर जोर देते हैं।
प्रयागराज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग ने स्नातक पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। अब पहली बार बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को भारतीय महिला चिंतकों और समाज सुधारकों के राजनीतिक एवं सामाजिक विचार पढ़ाए जाएंगे। विभाग ने पाठ्यक्रम में पंडिता रमाबाई और रुकैया सखावत हुसैन के विचारों को शामिल किया है। इससे पहले भारतीय राजनीतिक चिंतन के पाठ्यक्रम में 15 प्रमुख भारतीय चिंतकों के विचार शामिल थे, लेकिन किसी भी महिला चिंतक को स्थान नहीं मिला था। नए पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय राजनीतिक विचारधारा के अधिक व्यापक और समावेशी स्वरूप से परिचित कराना है। पंडिता रमाबाई ने महिला शिक्षा, सामाजिक न्याय और महिला अधिकारों के पक्ष में महत्वपूर्ण कार्य किया, जबकि रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम समाज में महिलाओं की शिक्षा और समानता की वकालत करते हुए आधुनिक सोच को बढ़ावा दिया। दोनों के विचार भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका और अधिकारों को समझने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं。
पाठ्यक्रम में बदलाव
विभाग की डॉ. अपर्णा चौधरी ने बताया कि एनईपी के अनुरूप पाठ्यक्रम को समयानुकूल और समावेशी बनाया जा रहा है। इसी क्रम में भारतीय राजनीतिक चिंतन को केवल पुरुष विचारकों तक सीमित न रखकर महिला चिंतकों को भी शामिल किया गया है। इससे विद्यार्थियों को भारतीय राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का संतुलित दृष्टिकोण मिलेगा।
पीजी में पढ़ाए जाएंगे पं. दीनदयाल उपाध्याय के विचार
राजनीति विज्ञान विभाग ने परास्नातक पाठ्यक्रम में भी संशोधन किया है। एमए के विद्यार्थियों को अब 'इंडियन नेशनलिस्ट थॉट विद स्पेशल रेफरेंस' विषय के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार पढ़ाए जाएंगे। पाठ्यक्रम में उनके एकात्म मानववाद, राष्ट्रवाद, अंत्योदय और भारतीय विकास मॉडल से जुड़े विचारों को शामिल किया गया है।
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