Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

थाने पर जाते वक्त रास्ते में रोककर मारापीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
Follow us on Google News
share

बस्ती में कप्तानगंज पुलिस ने एक मारपीट की घटना में केस दर्ज किया है। राधा देवी ने आरोप लगाया कि उनके पति को भूमि विवाद के चलते विपक्षियों ने रास्ते में रोककर मारपीट की। इस घटना में उन्हें चोटें आईं और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

थाने पर जाते वक्त रास्ते में रोककर मारापीटा

बस्ती। कप्तानगंज पुलिस ने मारपीट की घटना में केस दर्ज किया है। इसी थाने के खोभा निवासी राधा देवी पत्नी राममूरत का आरोप है कि उनके पति राममूरत पिछले 24 जुलाई की शाम भूमि विवाद को लेकर थाने पर जा रहे थे। आरोप है कि बनरहा के मोड़ के पास विपक्षियों ने बाइक से पीछा कर उन्हें रोक लिया। उनके साथ मारपीट कर जानमाल की धमकी दी। इसके बाद घर पर आकर अन्य विपक्षियों ने भी मारापीटा। अपशब्द कहते हुए धमकाया। मारपीट में उन्हें चोट आई और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दिपांशु, राजकुमारी, रामसूरत, अंशिका, संध्या, शिवा निवासीगण खोभा समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Basti News Basti Latest News Land Dispute
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।