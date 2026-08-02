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देवकुंड को दिलाएंगे पर्यटन स्थल का दर्जा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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नवयुवक कांवरिया विश्राम शिविर का विधायक ने किया उद्घाटन, करपी इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय के प्रांगण में श्रावण मास के अवसर पर आयोजित नवयुवक कांवरिया विश्राम शिविर का रविवार को उद्घाटन किया गया।

देवकुंड को दिलाएंगे पर्यटन स्थल का दर्जा

नवयुवक कांवरिया विश्राम शिविर का विधायक ने किया उद्घाटन श्रावण मास के दौरान कांवरियों की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी करपी, निज संवाददाता। करपी इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय के प्रांगण में श्रावण मास के अवसर पर आयोजित नवयुवक कांवरिया विश्राम शिविर का रविवार को उद्घाटन किया गया।

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विधायक की घोषणाएं

उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक पप्पू वर्मा ने देवकुंड को पर्यटन स्थल का दर्जा दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देवकुंड धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है और इसे राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल कराने के लिए वे विधानसभा में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे। साथ ही बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री से मिलकर भी इस दिशा में सकारात्मक पहल करने का प्रयास करेंगे। विधायक ने कहा कि वर्ष 2001 से करपी के उत्साही युवाओं द्वारा जिस समर्पण और सेवा भाव से कांवर यात्रा एवं कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, वह पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है।

विकास कार्यों पर जोर

उन्होंने कहा कि शिवभक्तों की सेवा सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है और इस परंपरा को आगे भी इसी उत्साह के साथ जारी रखा जाना चाहिए। अपने संबोधन में विधायक ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कम समय में क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की गई है। इनमें नेनुआ नाला का निर्माण, झिकटिया में आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना तथा केंद्रीय विद्यालय खोलने की पहल प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को गति देने के लिए जनसहयोग आवश्यक है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण के दौरान कुछ लोगों द्वारा अधिकारियों पर पत्थरबाजी किए जाने की घटना की उन्होंने कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करती हैं और समाज के हित में नहीं हैं। उन्होंने लोगों से कानून का सम्मान करते हुए विकास कार्यों में सहयोग करने की अपील की।

शिक्षा और नशे के खिलाफ जागरूकता

विधायक ने बच्चों की शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए अभिभावकों से कहा कि वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि शिक्षित समाज ही विकसित समाज की आधारशिला होता है। उन्होंने क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे सूखे नशे के प्रचलन पर भी गहरी चिंता व्यक्त की और इसे समाज के लिए गंभीर चुनौती बताया। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर शिक्षा, खेल और सकारात्मक गतिविधियों की ओर अग्रसर होने का आह्वान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए थानाध्यक्ष सुधीर कुमार सिन्हा ने कहा कि श्रावण मास के दौरान कांवरियों की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। पूरे एक माह तक प्रमुख मार्गों, विश्राम स्थलों एवं मंदिर परिसर में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी ताकि श्रद्धालु सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से अपनी यात्रा पूरी कर सकें।

समारोह का संचालन

कार्यक्रम की अध्यक्षता मुखिया प्रतिनिधि टिंकू कुमार ने की, जबकि संचालन आनंद चंद्रवंशी ने किया। इस अवसर पर छात्र नेता प्रिंस कुमार, वेंकटेश शर्मा, शंकर गुप्ता, विधायक प्रतिनिधि पंकज कुशवाहा, लोजपा नेता सिंटू पासवान, रंजय चंद्रवंशी सहित अनेक वक्ताओं ने शिवभक्तों की सेवा, सामाजिक एकता एवं क्षेत्रीय विकास पर अपने विचार व्यक्त किए। समारोह का विशेष आकर्षण प्रसिद्ध भजन गायक लखन रसीला द्वारा प्रस्तुत शिवभक्ति गीत रहे। उनके मधुर भजनों पर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे और पूरा परिसर 'हर-हर महादेव' के जयघोष से गूंज उठा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु, सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय नागरिक कार्यक्रम में उपस्थित रहे। फोटो- 02 अगस्त अरवल- 21 कैप्शन- करपी इंटरस्तरीय विद्यालय प्रांगण में रविवार को कांवरिया विश्राम शिविर का उद्घाटन करते विधायक पप्पू वर्मा व अन्य।

सामान्य प्रश्न

कांवरिया विश्राम शिविर की उद्घाटन कब हुआ?
कांवरिया विश्राम शिविर का उद्घाटन रविवार को हुआ।
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