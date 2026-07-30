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विश्व प्रसिद्ध बांकेधाम श्रावणी मेले का शुभारंभ, एसडीएम ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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विश्व प्रसिद्ध बांकेधाम श्रावणी मेले का शुभारंभ, एसडीएम ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन एक माह तक चलेगा मेला, बिहार समेत आसपास के राज्यों से उमड़े

विश्व प्रसिद्ध बांकेधाम श्रावणी मेले का शुभारंभ, एसडीएम ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन
विश्व प्रसिद्ध बांकेधाम श्रावणी मेले का शुभारंभ, एसडीएम ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन

विश्व प्रसिद्ध बांकेधाम श्रावणी मेले का गुरुवार को शुभारंभ हो गया। शेरघाटी एसडीएम मनीष कुमार ने दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रेंज ऑफिसर नितिकेश कुमार, बीडीओ डॉ. उदय कुमार, सीओ सूरज कुमार, फॉरेस्टर दिलीप कुमार, हम पार्टी की जिला अध्यक्ष रूबी देवी सहित कई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और श्रद्धालु मौजूद रहे। उद्घाटन के साथ ही मेला परिसर में श्रद्धालुओं की चहल-पहल बढ़ गई। सावन माह के दौरान एक महीने तक चलने वाले इस मेले में बिहार के विभिन्न जिलों के अलावा झारखंड और अन्य आसपास के राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं।

मेले में धार्मिक आयोजनों के साथ-साथ झूले, बच्चों के मनोरंजन के साधन, खान-पान की दुकानें और विभिन्न प्रकार की अस्थायी दुकानें आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं。

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श्रद्धालुओं की सुरक्षा

एसडीएम मनीष कुमार ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूरे मेला क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

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पर्यावरण संरक्षण

रेंज ऑफिसर नितिकेश कुमार ने बताया कि बांकेधाम वन क्षेत्र में स्थित होने के कारण वन विभाग भी पूरी तरह सक्रिय है। श्रद्धालुओं की सुविधा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।

मूलभूत सुविधाएं

बीडीओ डॉ. उदय कुमार ने कहा कि पेयजल, साफ-सफाई, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

संस्कृति और आस्था का प्रतीक

हम पार्टी की जिला अध्यक्ष रूबी देवी ने कहा कि बांकेधाम श्रावणी मेला क्षेत्र की आस्था और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। मौके पर अध्यक्ष अजय पासवान, एसबीओ जीतेश यादव, रवि भास्कर, रंजीत चौधरी, सुरेंद्र कुमार, सत्येंद्र कुमार, बबलू पांडेय, सुरेश रंजन, चन्द्रदीप चौधरी शामिल थे।

सामान्य प्रश्न

बांकेधाम श्रावणी मेले का उद्घाटन किसने किया?
बांकेधाम श्रावणी मेले का उद्घाटन शेरघाटी एसडीएम मनीष कुमार ने किया।
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