संविधान बचाने को कांग्रेस कर रही संघर्ष: महेंद्रू

नवाबगढ़ में जिला पंचायत निधि से निर्मित टीन शेड का रविवार को जिला पंचायत सदस्य एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय किशोर महेंद्रू ने लोकार्पण किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासनकाल में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार संविधान को खत्म करने पर तुली हुई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के गठन के बाद से ही विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार विपक्ष और आम जनता की आवाज को दबाना चाहती है। ऐसे माहौल में कांग्रेस को संविधान की रक्षा के साथ ही जनता के हितों और अधिकारों को बचाए रखने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा वोट चोरी कर सत्ता में आई है। अगले विधान सभा चुनाव में भी वोट चोरी का खतरा बना हुआ है। कहा कि इस खतरे से निपटने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सजग रहना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विकास की राजनीति कर देश को उन्नत किया, जबकि भाजपा धर्म और जाति की राजनीति कर देश के नागरिकों को बांटने का काम कर रही है। साल 2027 में होने वाले विधान सभा चुनाव के लिए प्रदेश में अभी से कांग्रेस के पक्ष में महौल तैयार हो गया है। उत्तराखंड की जनता भाजपा सरकार के दोहरे चरित्र को देख चुकी है, लिहाजा इस बार जनता के भाजपा को सबक सिखाने का मन बना लिया है। इस दौरान दिनेश पाल, सतीश पाल, रामपाल, प्रवेश, माया देवी, नितिन वर्मा आदि मौजूद रहे।