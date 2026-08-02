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प्राथमिक विद्यालय कुंभ में स्मार्ट क्लास शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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मड़ियाहूं के प्राथमिक विद्यालय कुम्भ में शनिवार को स्मार्ट क्लास का शुभारंभ हुआ। खंड शिक्षा अधिकारी उदयभान कुशवाहा ने बताया कि इस पहल से छात्र-छात्राएं आधुनिक तकनीक का उपयोग करके अध्ययन कर पाएंगे, जिससे उनकी ज्ञानवर्धन और सीखने की क्षमता में वृद्धि होगी। यह प्रयास सोशल वेलफेयर ग्रुप और रोटरी क्लब द्वारा समर्थित है।

प्राथमिक विद्यालय कुंभ में स्मार्ट क्लास शुरू

मड़ियाहूं, हिन्दुस्तान संवाद। विकास खंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय कुम्भ में स्मार्ट क्लास का शुभारंभ शनिवार को किया गया। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। स्मार्ट क्लास का उद्घाटन खंड शिक्षा अधिकारी उदयभान कुशवाहा ने किया। विद्यालय को सोशल वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट ग्रुप, दिल्ली के संस्थापक अवधेश अग्रवाल एवं रोटरी क्लब दिल्ली कामा प्लेस की ओर से स्मार्ट टीवी दान स्वरूप उपलब्ध कराया गया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी उदयभान कुशवाहा ने कहा कि स्मार्ट क्लास के माध्यम से छात्र-छात्राएं न केवल आधुनिक तकनीक से पढ़ाई करेंगे, बल्कि देश-दुनिया के वर्तमान घटनाक्रम से भी अवगत हो सकेंगे।

इससे उनकी सीखने की क्षमता और सामान्य ज्ञान में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने इस सराहनीय पहल के लिए अवधेश अग्रवाल एवं उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त किया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं प्राथमिक शिक्षक संघ मड़ियाहूं के अध्यक्ष डॉ. विशाल सिंह ने आभार जताया। इस मौके पर प्राथमिक शिक्षक संघ मड़ियाहूं के मंत्री प्रदीप सूर्या, शिक्षक शिवम सिंह, राकेश सिंह, अमित नारायण यादव, शालिनी सिंह, पातालनाथ सरोज सहित अन्य मौजूद थे।

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