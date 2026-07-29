प्रशिक्षण केन्द्र का किया उद्घाटन
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन योजना के तहत बहराइच के श्यामता प्रसाद इण्टर कालेज में प्रशिक्षण केन्द्र का उद्घाटन एम.एल.सी. डॉ. प्रज्ञा त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर जिला समन्वयक स्मृति शर्मा, जिला प्रबन्धक रवि पाठक और शिक्षकों, छात्रों की बड़ी संख्या मौजूद थी।
बहराइच। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन योजना अन्तर्गत श्यामता प्रसाद इण्टर कालेज बहराइच में संचालित होने वाले प्रशिक्षण केन्द्र का मुख्य अतिथि एम.एल.सी. डॉ. प्रज्ञा त्रिपाठी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर कौशल विकास मिशन विभाग की जिला समन्वयक स्मृति शर्मा एवं जिला प्रबन्धक रवि पाठक सहित शिक्षण संस्थान के शिक्षक-शिक्षिकाएं, छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
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