पूर्णिया : श्रावणी महोत्सव : धीमेश्वर धाम मंदिर में राजकीय श्रावणी महोत्सव का उद्घाटन आज
पूर्णिया के प्रसिद्ध धीमेश्वर धाम मंदिर में आज राजकीय श्रावणी महोत्सव का उद्घाटन होगा। यह महोत्सव 30 जुलाई से 8 अगस्त तक बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन के तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन समारोह आज अपराह्न 3:00 बजे होगा।
पूर्णिया। मिनी बाबा धाम के नाम से मशहूर बनमनखी के प्रसिद्ध धीमेश्वर धाम मंदिर में आज राजकीय श्रावणी महोत्सव का उद्घाटन होगा। श्रावणी महोत्सव के उद्घाटन एवं आयोजन को लेकर प्रशासनिक स्तर से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन पूर्णिया के संयुक्त तत्वाधान में बनमनखी के काझी हृदय नगर पंचायत स्थित धीमेश्वर धाम मंदिर में 30 जुलाई से 8 अगस्त तक श्रावणी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा जिसका गुरुवार को अपराह्न 3:00 बजे मुख्य अतिथि द्वारा उद्घाटन होगा।
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