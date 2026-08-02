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रेवाघाट पर श्रावणी मेले का उद्घाटन

By Pankaj Rakesh
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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श्रावणी मेले का उद्घाटन पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह ने रेवाघाट पर किया। सावन के महीने में श्रद्धालु गंडक नदी में स्नान कर जल लेकर विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक के लिए जाते हैं। इस मेला में 20,000 से अधिक कांवरियों ने भाग लिया और जल भरी।

रेवाघाट पर श्रावणी मेले का उद्घाटन

सरैया। रेवाघाट पर रविवार को श्रावणी मेले का पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सावन माह में वर्षों से कांवरिया गंडक नदी में स्नान कर जल लेकर विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक के लिए जाते हैं। कम्मन छपरा स्थित श्रीश्री विक्रमादित्य चौमुखी महादेव मंदिर, बड़कागांव स्थित जंगली महादेव मंदिर सहित बाबा गरीबनाथ धाम व अन्य शिवालयों के लिए पूरे सावन लाखों श्रद्धालु यहां से जल लेकर प्रस्थान करते हैं। मेला समिति के गुड्डू सिंह, अजय कुमार सिंह, गणिनाथ सहनी समेत अन्य लोग मौजूद थे। रविवार अहले सुबह से 20 हजार से अधिक कांवरियों ने गंडक नदी में स्नान कर जलबोझी की।

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