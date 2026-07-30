बांका : विधायक ने सेवा शिविरों का किया उद्घाटन

श्रावणी मेला के शुभारंभ के अवसर पर बेलहर विधायक मनोज यादव ने कई निजी एवं निशुल्क सेवा शिविरों का उद्घाटन किया। उन्होंने श्रद्धालुओं को दी जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया और शिविर संचालकों का उत्साहवर्धन किया। विधायक ने कहा कि कांवरियों की सेवा करना पुण्य कार्य है और सभी शिविरों को श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखने की अपील की।

चान्दन (बांका), निज प्रतिनिधि। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के शुभारंभ के मद्देनजर बेलहर विधायक मनोज यादव ने बुधवार को कांवरिया पथ पर विभिन्न स्थानों पर स्थापित निजी एवं निशुल्क सेवा शिविरों का उद्घाटन किया।

उद्घाटन और निरीक्षण उन्होंने सेवा शिविरों का निरीक्षण कर श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली तथा शिविर संचालकों का उत्साहवर्धन किया। विधायक ने पूर्णिया सेवा शिविर (दुल्लीसार), तरपतिया बोलबम सेवा शिविर, कटिहार-अबराखा रानीगंज सेवा शिविर (सुईया), घुठिया-रेनियार वैश्य संघ निशुल्क सेवा शिविर, मुक्ति निकेतन सेवा शिविर (कटोरिया), फारबिसगंज कांवरिया सेवा शिविर (टांगेश्वर, सुईया), त्रिशूल कांवरिया सेवा शिविर (तीसमानी मोड़) तथा चांदन प्रखंड सहयोग सेवा शिविर सहित कई सेवा शिविरों का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला आस्था, श्रद्धा और सेवा का अद्भुत संगम है।

भक्तिमय माहौल श्रावणी मेला के दौरान पूरा कांवरिया पथ केसरिया रंग में रंग जाता है और 'बोल बम' तथा 'हर-हर महादेव' के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो उठता है। देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम में जलार्पण के लिए इस मार्ग से गुजरते हैं। उन्होंने कहा कि कांवरियों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। सेवा शिविरों के माध्यम से श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन, शुद्ध पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा, विश्राम तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

सेवा का महत्व विधायक ने सभी सेवा शिविर संचालकों एवं स्वयंसेवकों के समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि उनकी निस्वार्थ सेवा श्रावणी मेला की परंपरा को और अधिक गौरव प्रदान करती है। विधायक ने सभी शिविर संचालकों से श्रद्धालुओं की सुविधा, स्वच्छता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की अपील की तथा सफल, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण श्रावणी मेला के आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं。