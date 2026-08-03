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स्काउट-गाइड प्रवेश प्रथम सोपान जांच शिविर शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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तुलसीपुर में आदि शक्ति मां पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल में भारत स्काउट एवं गाइड द्वारा प्रवेश प्रथम सोपान जांच शिविर का उद्घाटन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य और जिला संगठन आयुक्त ने विद्यार्थियों को स्काउट-गाइड की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन सेवा, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता को विकसित करता है।

स्काउट-गाइड प्रवेश प्रथम सोपान जांच शिविर शुरू

तुलसीपुर, संवाददाता। भारत स्काउट एवं गाइड उत्तर प्रदेश की जिला संस्था की ओर से आदि शक्ति मां पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल में प्रवेश प्रथम सोपान जांच शिविर का शुभारंभ ध्वज शिष्टाचार के साथ किया गया। शिविर का उद्घाटन विद्यालय प्रधानाचार्य डॉ डीपी सिंह ने ध्वजारोहण कर किया। जिला संगठन आयुक्त (स्काउट) सिराजुल हक ने विद्यार्थियों को स्काउट-गाइड की प्रतिज्ञा, नियम, ध्वज शिष्टाचार, स्काउट सैल्यूट, संगठन के उद्देश्य के साथ टोली विधि की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्काउट-गाइड आंदोलन सेवा, अनुशासन, नेतृत्व और चरित्र निर्माण का सशक्त माध्यम है। स्काउट-गाइड समन्वयक अभय श्रीवास्तव ने बताया कि टोली विधि विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, सहयोग और आत्मनिर्भरता का विकास करती है।

शिविर में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। आगामी सत्रों में प्रवेश प्रथम सोपान से जुड़े व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक परीक्षण आयोजित किए जाएंगे।

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