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छात्र-छात्राओं के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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छात्र-छात्राओं के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन
छात्र-छात्राओं के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन

ओबरा, हिंदुस्तान संवाद। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा में शुक्रवार को विज्ञान, साहित्य एवं सामाजिक विज्ञान संकायों के नवप्रवेशी छात्र -छात्राओं के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने बड़े ही उत्साह के साथ प्रतिभाग़ किया। अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रमोद कुमार ने उपलब्ध पाठ्यक्रमों, संसाधनों, सुविधाओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए अनुशासित रहकर महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्र-छात्राओं को प्रेरित किया। कार्यक्रम संयोजक डॉ. सुभाष राम ने आधुनिक तकनीक के उपयोग के साथ-साथ शिक्षकों के निकट रहकर अध्ययन करने पर जोर दिया। डॉ. संतोष कुमार सैनी ने पाठ्य योजना पर विस्तार से चर्चा करते हुए छात्र -छात्राओं को पुस्तकीय ज्ञान के साथ-साथ शिक्षणेत्तर गतिविधियों में प्रतिभाग करने के लिए जोर दिया।

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डॉ. उपेंद्र कुमार ने विद्यार्थियों को महाविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं सहित विभिन्न छात्रोपयोगी सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में डॉ.मीरा यादव, डॉ. प्रेम सुंदरी, डॉ. राजेश प्रसाद, डॉ. विनोद बहादुर सिंह, डॉ.आलोक यादव, डॉ.वैशाली शुक्ला, डॉ. अंजली मिश्रा, डॉ. योगेंद्र लाल वर्मा आदि लोगों ने विद्यार्थियों को अपने-अपने विषयों के पाठ्यक्रम,अध्ययन पद्धति एवं भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर राजेश्वर रंजन कुमार, धर्मेंद्र, अरुण, महेश पांडेय, अभिषेक सिंह आदि लोग मौजूद रहे।

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