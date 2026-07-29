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तोरपा में खूंटी उत्तरी अनुमंडल डाक निरीक्षक कार्यालय का उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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तोरपा में बुधवार को मुख्य डाक महाध्यक्ष संजीव रंजन द्वारा नवनिर्मित डाक निरीक्षक कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर झारखंड परिमंडल के निदेशक राम विलास चौधरी और कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे। मुख्य डाक महाध्यक्ष ने डाक सेवाओं को आधुनिक बनाने और लोगों को उनका लाभ उठाने की अपील की।

तोरपा में खूंटी उत्तरी अनुमंडल डाक निरीक्षक कार्यालय का उद्घाटन

तोरपा, प्रतिनिधि। डाक विभाग के मुख्य डाक महाध्यक्ष संजीव रंजन ने  बुधवार को खूंटी उत्तरी अनुमंडल तोरपा में नवनिर्मित डाक निरीक्षक कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर निदेशक डाक सेवाएं (मु.) झारखंड परिमंडल राम विलास चौधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वरिष्ठ डाक अधीक्षक रांची मंडल बिनोद कुमार पंडित, डाक निरीक्षक रवि रंजन कुमार, अभिनव तिग्गा, चंदन कुमार, सब पोस्टमास्टर रबीन्द्र अधिकारी, डाक अधिदर्शक शैलेश रथे सहित प्रमुख रोहित सुरीन, मुखिया विनीता नाग, उपमुखिया महमूद खान और स्थानीय नागरिक मौजूद थे। योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान:उद्घाटन के बाद मुख्य डाक महाध्यक्ष ने कहा कि डाकघर अब आधुनिक बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को सुरक्षित, सरल और सुलभ वित्तीय सेवाएं दे रहा है।

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उन्होंने नागरिकों से डाकघर की बचत योजनाओं, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और अन्य वित्तीय सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने बताया कि सावन के अवसर पर डाकघर में गंगाजल और रक्षाबंधन पर राखी लिफाफा भी उपलब्ध कराया गया है, जिसका लाभ ग्रामीण ले सकते हैं। मुख्य डाक महाध्यक्ष ने तोरपा प्रखंड में ग्रामीण डाक सेवकों के साथ बैठक कर उनके समर्पण और जनसेवा की सराहना की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण डाक सेवक विभाग की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं और ग्रामीणों के बीच डाक विभाग की पहचान हैं। उन्होंने डाक बचत, आईपीपीबी, आधार आधारित सेवाएं, बीमा और ई-कॉमर्स वितरण का व्यापक प्रचार करने, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा और डिजिटल सेवाओं के उपयोग पर बल दिया। बैठक में ग्रामीण डाक सेवकों ने अनुभव साझा कर सुझाव भी दिए।

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