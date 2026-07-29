मंडल कारा, मुंगेर के मुलाकाती क्षेत्र में लीगल हेल्प डेस्क का हुआ शुभारंभ,
फोटो:मुंगेर-11, मंडल कारा, मुंगेर के मुलाकाती क्षेत्र में लीगल हेल्प डेस्क का फीता काटकर उद्घाटन करते प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश एवं अन्य
मुंगेर, एक संवाददाता। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए), मुंगेर की ओर से बुधवार को मंडल कारा, मुंगेर के मुलाकाती क्षेत्र में लीगल हेल्प डेस्क का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष डीएलएसए, आलोक गुप्ता ने फीता काट कर किया। मौके पर डीएलएसए सचिव दिनेश कुमार, प्रभारी न्यायाधीश विकास कुमार रंजन एवं जेल अधीक्षक किरण निधि मौजूद रहीं। इस लीगल हेल्प डेस्क के उद्घाटन का उद्देश्य इसके माध्यम से कैदियों के परिजनों को निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी सलाह एवं परामर्श उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही, यहां लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से विवादों के समाधान, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा संचालित जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी भी दी जाएगी।
डेस्क पर प्रतिनियुक्त जेल विजिटिंग अधिवक्ता एवं अधिकार मित्र कैदियों के परिजनों को आवश्यक विधिक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
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