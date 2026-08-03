विधानसभा अध्यक्ष ने किया शौर्य की पुस्तक का विमोचन
संतोष, पिथौरागढ़। युवा बाल साहित्यकार इंजी. ललित शौर्य की नई पुस्तक 'धरती के मेहमान' का विमोचन विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने किया। उन्होंने बाल साहित्य के महत्व पर जोर देते हुए ललित शौर्य के योगदान की सराहना की और मोबाइल नहीं, पुस्तक दें अभियान को भी महत्वपूर्ण बताया।
संतोष, पिथौरागढ़। युवा बाल साहित्यकार इंजी. ललित शौर्य की उन्नीसवीं पुस्तक धरती के मेहमान का विमोचन विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने किया। सोमवार को देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा की बाल साहित्य बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। युवा साहित्यकार ललित शौर्य इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इनके द्वारा चलाया जा रहा मोबाइल नहीं, पुस्तक दें अभियान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
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