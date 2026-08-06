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बनत में कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ, शिवभक्तों की सेवा का लिया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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शामली के कस्बा बनत में कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की सेवा के लिए एक कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। भाकियू के जिलाध्यक्ष आशीष चौधरी एवं नगर पंचायत चेयरमैन धर्मवीर सिंह ने इस शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में कांवड़ियों के लिए भोजन, पेयजल और विश्राम की सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

बनत में कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ, शिवभक्तों की सेवा का लिया संकल्प

शामली। कस्बा बनत में कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों की सेवा के उद्देश्य से लगाए गए कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष आशीष चौधरी एवं नगर पंचायत चेयरमैन पति धर्मवीर सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया।शिविर के शुभारंभ के बाद अतिथियों ने स्वयं कांवड़ियों की सेवा करते हुए उन्हें भोजन कराया तथा उनकी कुशलक्षेम जानी। शिविर में कांवड़ियों के लिए भोजन, पेयजल एवं विश्राम की समुचित व्यवस्था की गई है, ताकि यात्रा के दौरान उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।भाकियू जिलाध्यक्ष आशीष चौधरी ने कहा कि कांवड़ सेवा शिविरों में भगवान शिव के भक्तों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है।

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उन्होंने कहा कि शिवभक्तों की सेवा सबसे बड़ा पुण्य कार्य है और समाज के प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को ऐसे धार्मिक एवं सेवा कार्यों में बढ़-चढ़कर भागीदारी निभानी चाहिए। इस अवसर पर भाकियू के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष बूटा चौधरी, प्रशांत चौधरी, सोनू चौधरी, संजीव कुमार, दीपा सहित अन्य गणमान्य लोग एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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