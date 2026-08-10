हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ हुआ
बनबसा। राजकीय महाविद्यालय में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया गया। अभिहर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ हुआहर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ हुआहर घर त
नबी, बनबसा। राजकीय महाविद्यालय में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान के प्रथम दिन महाविद्यालय परिसर में तिरंगे से प्रेरित कलाकृतियों का चित्रण कार्यक्रम हुआ। प्राचार्य डॉ. आनंद प्रकाश ने बताया कि अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। यहां नोडल अधिकारी डॉ. सुधीर मलिक, हेम कुमार गहतोड़ी, कमला चड्डा, डॉ. सुशीला आर्य समेत तमाम लोग मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें