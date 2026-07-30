बांका : आज होगा श्रावणी मेला का विधिवत शुभारंभ, तीर्थयात्रियों का होगा स्वागत
बांका से संतोष बांका, एक संवाददाता। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का विधिवत शुभारंभ
बांका से संतोष बांका, एक संवाददाता।विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का विधिवत शुभारंभ गुरुवार को अबरखा सरकारी धर्मशाला परिसर से किया जाएगा। बिहार सरकार के राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल, मंत्री श्रवण कुमार कुशवाहा सहित अन्य मंत्री, सांसद, विधायक एवं जिला प्रशासन के अधिकारी फीता काटकर मेले का उद्घाटन करेंगे। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच तीर्थयात्रियों का स्वागत किया जाएगा और इसके साथ ही श्रावणी मेला औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। उद्घाटन समारोह को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मेला क्षेत्र में सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता एवं यातायात की व्यापक व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में कांवरियों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है।
अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने तथा प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करने की अपील की है।
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