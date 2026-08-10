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चंदनकियारी समेत राज्य के युवाओं को मिलेंगे तकनीकी शिक्षा के बेहतर अवसर : उमाकांत 

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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चंदनकियारी समेत राज्य के युवाओं को मिलेंगे तकनीकी शिक्षा के बेहतर अवसर : उमाकांत चंदनकियारी समेत राज्य के युवाओं को मिलेंगे तकनीकी शिक्षा के बेहतर अवस

चंदनकियारी समेत राज्य के युवाओं को मिलेंगे तकनीकी शिक्षा के बेहतर अवसर : उमाकांत 

चंदनकियारी, प्रतिनिधि। प्रखंड के बरमसिया में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार से स्वीकृत इंजीनियरिंग कॉलेज चंदनकियारी के चाहरदीवारी निर्माण कार्य का शिलान्यास विधायक उमाकांत राजक में नारियल फोड़कर किया। भवन प्रमंडल बोकारो कार्यालय से लगभग दो करोड़ लागत से निर्माण कार्य किया जाएगा। विधायक उमाकांत रजक ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण से क्षेत्र में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि कॉलेज के शुरू होने से चंदनकियारी सहित राज्य के सभी जिले के साथ साथ आसपास के क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने से युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। उन्होंने कहा कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज चंदनकियारी के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव साबित होगा। उन्होंने कहा कि सर्वेसेटलमेंट के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। पर्वतपुर, सीतानला खुलने से रोजगार मिलेगा। रजक ने कहा कि चंदनकियारी के समग्र विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और आधारभूत संरचना को मजबूत करना प्राथमिकता है। विकास योजनाओं को धरातल पर उतारकर क्षेत्र को बेहतर और विकसित बनाने का प्रयास लगातार जारी है।मौके पर डायरेक्टर उपेंद्र प्रसाद,अमित सिंह, महाराज महतो, तूफान साहनी, राजकुमार सिंह, भवानी महतो, उत्तम महथा, मंटू महतो, सुबोध सिंह चौधरी, संजय सिंह चौधरी, सेसमेत काफी संख्या में ग्रामीण गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

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