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छात्र-छात्राओं ने दिखाई कर्नाटक कला की झलक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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फोटो केवि 1 और 2 : केंद्रीय विद्यालय बरेका में शुक्रवार को राष्ट्रीय एकता पर्व

छात्र-छात्राओं ने दिखाई कर्नाटक कला की झलक
छात्र-छात्राओं ने दिखाई कर्नाटक कला की झलक

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। बरेका स्थित पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय में शुक्रवार को दो दिवसीय क्लस्टर स्तरीय ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ राष्ट्रीय एकता पर्व-2026 का शुभारंभ हुआ। पहले दिन आठ केंद्रीय विद्यालयों के 210 छात्र-छात्राओं ने थीम पर कर्नाटक की कला, संस्कृति, पहनावा और खानपान की झलक दिखाई। मुख्य अतिथि केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी के सहायक आयुक्त वीके सोलंकी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद छात्र-छात्राओं ने सरस्वती वंदना और कर्नाटक समूह नृत्य की प्रस्तुति की। मुख्य अतिथि ने कहा कि ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ आयोजन विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता, भावनात्मक समरसता, भाईचारे एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान की भावना को सुदृढ़ करता है।

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प्राचार्य डॉ. अरुण कुमार सिंह ने अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। धन्यवाद ज्ञापन उप प्राचार्य एलबी महतो ने किया। संचालन एवं समन्वय ईबीएसबी संयोजक राकेश कुमार द्विवेदी ने किया। इस दौरान महेश प्रजापति, बृजेश कुमार चौरसिया, लोकेन्द्र प्रताप, अनन्य श्रीवास्तव, रूपा जायसवाल, पल्लवी ठाकुर, चेत प्रकाश, रविशंकर सिंह, हरिशंकर आदि मौजूद रहे।

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