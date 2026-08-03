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विकसित भारत के लिए युवाओं को नशे दूर रखना जरूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में गायत्री शक्तिपीठ द्वारा नशामुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने कहा कि युवा नशे से दूर रहकर ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा। इस अभियान का उद्देश्य 100 दिनों तक नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना है।

विकसित भारत के लिए युवाओं को नशे दूर रखना जरूरी

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। गायत्री शक्तिपीठ चांदमारी की ओर से रविवार को नशामुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। चांदमारी स्थित बैंक्वेट हॉल में मुख्य अतिथि असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा, जब हमारे राष्ट्र के युवा नशे से दूर रहकर देश की सेवा में लगेंगे। राष्ट्र के विकास में नशा बाधक है। देश के युवाओं को तेजी से नशा अपने आगोश में ले रहा है। इससे पहले सभी लोगों ने नशे के खिलाफ जागरुकता अभियान में सक्रिय भूमिका की शपथ लिया। सूबे के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि राष्ट्र की उन्नति युवाओं की उन्नति पर निर्भर है।

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युवा नशे के दुष्चक्र में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। हरहुआ के ब्लॉक प्रमुख विनोद कुमार उपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में नशा मुक्त फॉर विकसित भारत कार्यक्रम हो रहा है। नशा मुक्त कार्यक्रम 100 दिनों तक चलेगा। गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट के प्रमुख प्रबंध ट्रस्टी एवं गायत्री परिवार वाराणसी के जिला समन्वयक पं. गंगाधर उपाध्याय ने बताया कि गायत्री परिवार काफी दिनों से नशामुक्ति आंदोलन को चला रहा है। इस दौरान जिला अध्यक्ष भाजपा शंकर पटेल, अनिलेश तिवारी, डॉ. अनिल सिंह, कमलेश सिंह, विद्याधर मिश्र, राकेश कुमार सिंह, रोहित तिवारी, अश्वनी कुमार गुप्ता, सावित्री सिंह, अजय लक्ष्मी सिंह, निर्मला सिंह, लालमणि सिंह, पुष्पा सिंह आदि मौजूद रहीं।

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