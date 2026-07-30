प्रबुद्ध इंटरटेनमेंट की डॉक्यूमेंट्री पुस्तिका का हुआ लोकार्पण
कुचायकोट में प्रबुद्ध इंटरटेनमेंट प्रोडक्शन द्वारा निर्मित विभिन्न डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की पुस्तिका का लोकार्पण किया गया। इस समारोह में कला, साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र से कई गणमान्य लोग शामिल हुए। पुस्तिका में बिहार के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर आधारित महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्री शामिल हैं।
कुचायकोट। एक संवाददाता प्रखंड के नेचुआ जलालपुर स्थित प्रबुद्ध इंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस द्वारा निर्मित और बिहार फिल्म निगम से अनुमोदित विभिन्न डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को एक पुस्तिका का लोकार्पण मंगलवार को किया गया। रामवृक्ष धाम नेचुआ जलालपुर में आयोजित समारोह में साहित्य, कला, शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। लोकार्पित पुस्तिका में बिहार की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर आधारित अनेक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का समावेश किया गया है। इनमें बिहार का जलवा, मईया थावे वाली, मैं हूं बिहार, रामवृक्ष धाम, नमस्ते नेचुआ जलालपुर, अंधेरे में रोशनी की किरण, रुपया, महाराजा अहिबरन, बिहारी 22 फूड, हथुआ राज, गुरुद्वारा पटना, बौद्ध गया महाबोधि मंदिर व कुशीनगर मंदिर जैसी चर्चित डॉक्यूमेंट्री फिल्में शामिल हैं।
लोकार्पण समारोह में डॉ. श्रीप्रकाश बरनवाल, शेखर श्रीवास्तव, सुधा तिवारी, दीपक राय, राजा व मनीष कुमार की भूमिका विशेष रूप से सराहनीय रही।
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