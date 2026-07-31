मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से विद्यार्थियों को मिलेगा बेहतर भविष्य।

हाथरस, संवाददाता। समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजनान्तर्गत सत्र 2026-27 का पीसी बागला महाविद्यालय में शुभारंभ शुक्रवार को विधायक सदर अंजुला सिंह माहौर, जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाह एवं जिलाधिकारी अतुल वत्स ने किया। और छात्र/छात्राओं को भविष्य में प्रशासनिक, शैक्षिक एवं अन्य उच्च पदों पर पहुंचने के लिए शुभकामनाएं दीं। सदर विधायक ने कहा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का सुनहरा अवसर है। उन्होंने जिलाधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति को विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि उनकी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि लक्ष्य निर्धारित कर पूरी मेहनत, लगन और अनुशासन के साथ तैयारी करनी होगी। उन्होंने विद्यालय में ऑडिटोरियम, स्टेडियम एवं अन्य सुविधाओं के विकास के लिए विद्यालय प्रशासन के प्रयासों की सराहना करते हुए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।