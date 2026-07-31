मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से विद्यार्थियों को मिलेगा बेहतर भविष्य।
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना सत्र के शुभारंभ के दौरान मंचासीन मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से विद्यार्थियों मिलेगा बेहतर भविष्य।मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना
हाथरस, संवाददाता। समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजनान्तर्गत सत्र 2026-27 का पीसी बागला महाविद्यालय में शुभारंभ शुक्रवार को विधायक सदर अंजुला सिंह माहौर, जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाह एवं जिलाधिकारी अतुल वत्स ने किया। और छात्र/छात्राओं को भविष्य में प्रशासनिक, शैक्षिक एवं अन्य उच्च पदों पर पहुंचने के लिए शुभकामनाएं दीं। सदर विधायक ने कहा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का सुनहरा अवसर है। उन्होंने जिलाधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति को विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि उनकी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि लक्ष्य निर्धारित कर पूरी मेहनत, लगन और अनुशासन के साथ तैयारी करनी होगी। उन्होंने विद्यालय में ऑडिटोरियम, स्टेडियम एवं अन्य सुविधाओं के विकास के लिए विद्यालय प्रशासन के प्रयासों की सराहना करते हुए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।
अन्य अधिकारियों की उपस्थिति
जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाह व उप जिलाधिकारी सदर राजबहादुर सिंह एवं प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट शुभेन्द्र गोपाल तथा महा विद्यालय के प्राचार्य डा. महावीर सिंह छोंकर, जिला कार्यक्रम अधिकारी धीरेन्द्र उपाध्याय ने विचार रखे।
योजना का लाभ सबको
सभी ले सकते हैं योजना का पूरा लाभ। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजना में आवेदन के लिए किसी भी प्रकार की आय अथवा जाति संबंधी कोई बाध्यता नहीं है। जनपद का कोई भी इच्छुक अभ्यर्थी, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, निर्धारित पात्रता के अनुसार आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत जनपद के प्रतिभाशाली एवं उत्साही विद्यार्थियों को सिविल सर्विसेज, जेईई, नीट, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग, बी.एड. तथा टीईटी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क मार्गदर्शन एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। एक जुलाई को दोपहर दो बजे से कक्षाएं संचालित की जायेगी।
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