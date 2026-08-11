छात्र को जीवन में एक उच्च लक्ष्य निर्धारित कर समाज हित में चाहिए आगे बढ़ना: विवेकानंद

खगड़िया, नगर संवाददाता। प्रत्येक छात्र को जीवन में एक उच्च लक्ष्य निर्धारित कर समाज हित में निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र निर्माण के लिए योग्य व समर्पित शिक्षक तैयार करना और समाज को सक्षम नेतृत्व प्रदान करना है। यह बातें सोमवार को आवास बोर्ड स्थित राजमाता माधुरी देवी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में बीएड सत्र 2026-28 की कक्षाओं के शुभारंभ के मौके पर कॉलेज के संरक्षक डॉ स्वामी विवेकानंद ने कही। कार्यक्रम का उद्घाटन कॉलेज के संरक्षक डॉ. स्वामी विवेकानंद, इंजीनियर विवेक ग्लेंडेनिंग, प्राचार्य डॉ. इंद्रजीत एवं अभिभावक प्रतिनिधि प्रणव कुमार झा ने संयुक्त रूप से की।

नए सत्र के मौके पर नए छात्रों के मार्गदर्शन के लिए तीन दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार ने संस्थान की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने राजमाता माधुरी देवी के त्याग, समर्पण एवं सामाजिक योगदान का स्मरण कराते हुए विद्यार्थियों को उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा दी। मौके पर संकाय सदस्य प्रो. डॉ. सत्येंद्र कुमार राम, प्रो. अजय यादव, प्रो. डॉ. संदीप यादव, प्रो. डॉ. प्रदीप कुमार, प्रो. कृष्ण कुमार, प्रो. आलोक कुमार यादव, प्रो. भारती कुमारी, प्रो. सुधेश कुमार, प्रो. बंटी कुमार, प्रो. हरीकिशोर ठाकुर, प्रो. शशि भूषण कुमार, पुस्तकाध्यक्ष रामानंद कुमार, कार्यालय सहायक विवेक कुमार एवं मिथुन कुमार यादव उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त ईओयू यूपीएससी से अंकु कुमारी, कोमल कुमारी, श्वेता कुमारी, विवेक कुमार, प्रशांत राजा, प्रिंस सहित अन्य गणमान्य लोग एवं छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।