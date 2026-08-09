स्प्रिंगडेल कॉलेज में एआई लैब का शुभारंभ
स्प्रिंगडेल कालेज में एआई लैब के शुभारंभ पर छात्र-छात्राएं। स्प्रिंगडेल कॉलेज में एआई लैब का शुभारंभस्प्रिंगडेल कॉलेज में एआई लैब का शुभारंभस्प्रिंगडे
पीलीभीत। स्प्रिंगडेल कॉलेज में शनिवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) लैब का उद्घाटन किया गया। एआई लैब का उद्घाटन निदेशिका सरोज जगोता, निदेशक डॉ. हेमंत जगोता एवं प्रधानाचार्य प्रिया आनंद एवं विशिष्ट अतिथि नीलम ने संयुक्त रूप से किया। र्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपनी रचनात्मकता एवं तकनीकी समझ का प्रदर्शन करते हुए एआई पर आधारित विभिन्न मॉडल, प्रोजेक्ट एवं कार्यशील प्रस्तुतियां प्रदर्शित कीं। अभिभावकों एवं अतिथियों ने छात्रों की प्रतिभा और मेहनत की सराहना की। ----
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