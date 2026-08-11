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हिमालयन हॉस्पिटल में नए अत्याधुनिक ओटी का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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अत्याधुनिक ओटी से सर्जिकल सेवाओं में दक्षता और क्षमता को मिलेगी मजबूती: डा. विजय धस्मानाअत्याधुनिक ओटी से सर्जिकल सेवाओं में दक्षता और क्षमता को मिलेग

हिमालयन हॉस्पिटल में नए अत्याधुनिक ओटी का शुभारंभ

हिमालयन हॉस्पिटल में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अस्पताल में नए अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया। मंगलवार को जौलीग्रांट स्थित हिमालयन हॉस्पिटल में नए अत्याधुनिक ओटी का उद्घाटन एसआरएचयू के अध्यक्ष डॉ. विजय धस्माणा ने किया।

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