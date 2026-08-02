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सूबे के हाईस्कूलों में बनायी गयीं 50 मॉडल लैब का 9 को होगा लोकार्पण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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बिहार में 50 हाईस्कूलों में भौतिकी और रसायन की मॉडल प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। इनका उद्घाटन 9 अगस्त को आईआईटी पटना के तकनीकी सहयोग से होगा। डीईओ को 5 अगस्त तक प्रयोगशालाओं का भौतिक सत्यापन करके रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया गया है।

सूबे के हाईस्कूलों में बनायी गयीं 50 मॉडल लैब का 9 को होगा लोकार्पण

हिन्दुस्तान एक्सक्लूसिव : सूबे के हाईस्कूलों में बनायी गयीं 50 मॉडल लैब का 9 को होगा लोकार्पण आईआईटी पटना के तकनीकी सहयोग से बनायी गयीं प्रयोगशालाओं का डीईओ 5 तक करेंगे भौतिक सत्यापन उपकरण, फर्नीचर, बिजली, जालपूर्ति, सुरक्षा समेत अन्य आधारभूत सुविधाओं का जायजा लेकर डीईओ भेजेंगे रिपोर्ट फोटो : सोहसराय लैब : सोहसराय की बालिका उच्च विद्यालय, जहां प्रयोगशाला की स्थापना की गयी है। बिहारशरीफ, कार्यालय संवाददाता।

प्रयोगशालाओं का उद्घाटन

नालंदा समेत राज्य के 50 हाईस्कूलों में भौतिकी व रसायन शास्त्र की मॉडल प्रयोगशालाएं स्थापित की गयी हैं। आईआईटी पटना के तकनीकी सहयोग से विकसित अत्याधुनिक मॉडल विज्ञान प्रयोगशालाओं का लोकार्पण नौ अगस्त को किया जाएगा। इससे पहले सभी जिलों के डीईओ को पांच अगस्त तक प्रयोगशालाओं का भौतिक सत्यापन कर विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। सत्यापन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लैब पूरी तरह तैयार हैं और विद्यार्थियों के उपयोग के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

डीईओ करेंगे जांच

शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार डीईओ खुद या अधिकृत अधिकारियों के माध्यम से मॉडल लैब का स्थल निरीक्षण करेंगे। जांच के दौरान प्रयोगशाला में उपलब्ध वैज्ञानिक उपकरण, फर्नीचर, बिजली की आपूर्ति, जलापूर्ति, इंटरनेट, सुरक्षा व्यवस्था, भवन की स्थिति और अन्य आधारभूत सुविधाओं का बारीकी से आकलन किया जाएगा। यदि किसी विद्यालय में कोई कमी पाई जाती है, तो उसे तत्काल दूर कराने के निर्देश दिए जाएंगे, ताकि उद्घाटन के समय सभी प्रयोगशालाएं पूरी तरह क्रियाशील रहें।

वैज्ञानिक सोच विकसित होगी

इन मॉडल लैब का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि प्रयोग आधारित विज्ञान शिक्षा उपलब्ध कराना है। आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित इन प्रयोगशालाओं में छात्र भौतिकी, रसायन और जीवविज्ञान के विभिन्न प्रयोग स्वयं कर सकेंगे। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित होगी और प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ-साथ उच्च शिक्षा में भी उन्हें बेहतर आधार मिलेगा।

रिपोर्ट समय पर

विभाग ने स्पष्ट किया है कि भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराना सभी जिलों के लिए अनिवार्य होगा। रिपोर्ट के आधार पर ही नौ अगस्त को होने वाले राज्यस्तरीय लोकार्पण कार्यक्रम की अंतिम तैयारियां पूरी की जाएंगी। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उद्घाटन के बाद प्रयोगशालाओं का नियमित संचालन हो और उनका अधिकतम लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचे। पटना में सात : पहले चरण में पटना के सात स्कूलों में फिजिक्स और केमेस्ट्री की प्रयोगशालाओं की स्थापना पर कुल एक करोड़ पांच लाख 31 हजार 400 रुपये खर्च किये गये थे। वहीं, दूसरे चरण में अन्य जिलों के 43 स्कूलों में इनकी स्थापना पर कुल सात करोड़ 96 लाख 49 हजार 900 रुपये व्यय किये गये हैं। किन जिलों के कितने स्कूलों में प्रयोगशालाएं : पटना के सात, समस्तीपुर के तीन, अरवल, नालंदा, सीतामढ़ी व सुपौल के दो-दो, तो अन्य जिलों के एक-एक हाईस्कूल में प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है। नालंदा जिले के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय सोहसराय व हाईस्कूल गुरुशरणपुर, तो शेखापुर जिले के डीएम मॉडल सीनियर सेकेंड्री स्कूल में लैब बनायी गयी हैं।

अधिकारी बोले

चुनिंदा हाईस्कूलों में भौतिकी व रसायन शास्त्र की मॉडल प्रयोगशालाओं की स्थापना आईआईटी पटना के सहयोग की गयी है। यहां की सुविधाओं की जांच शुरू कर दी गयी है। तय तिथि पर जांच रिपोर्ट विभाग को भेज दी जाएगी। हेमचंद्र, जिला शिक्षा पदाधिकारी

प्रश्नोत्तर

नौ अगस्त को प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किसके सहयोग से होगा?
नौ अगस्त को प्रयोगशालाओं का उद्घाटन आईआईटी पटना के तकनीकी सहयोग से होगा।
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