Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

38वीं मेरठ प्रांत स्तरीय बालिका खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
Follow us on Google News
share

नगर के लक्ष्मी चंद्र सरस्वती विद्या मंदिर में 38वीं मेरठ प्रांत स्तरीय बालिका खेल-कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इसमें 40 से अधिक टीमों ने भाग लिया। कबड्डी से प्रतियोगिताओं की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि ने कहा कि इन प्रतियोगिताओं से छात्राओं का मानसिक और शारीरिक विकास होता है।

38वीं मेरठ प्रांत स्तरीय बालिका खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ

नगर के श्रीमती सावित्री देवी लक्ष्मी चंद्र सरस्वती विद्या मंदिर में मंगलवार से 38वीं मेरठ प्रांत स्तरीय बालिका खेल-कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इसमें मेरठ प्रांत की 40 से अधिक टीम भाग ले रही हैं। मेरठ व हापुड़ की टीम के बीच कबड्डी के साथ प्रतियोगिताएं शुरू हुई। स्कूल के प्रधानाचार्य मोहित सिंह चौहान ने बताया कि शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र के विद्या भारती के अध्यक्ष मनवीर सिंह, मेरठ प्रांत संगठन मंत्री प्रदीप गुप्ता, प्रदेश निरीक्षक विशोक, नगर पालिका अध्यक्ष अंजना भगवान दास सिंघल, स्कूल समिति के अध्यक्ष डॉ. ओपी पचौरी, प्रबंधक बनारसी दास व अन्य मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:विजेता टीमों को मंत्री हफीजुल हसन ने किया सम्मानित

अतिथियों ने अलग-अलग स्कूलों से आईं अंडर 14, अंडर 17 व अंडर 19 वर्ग की छात्राओं को खेल कूद के प्रति संबोधित किया। मुख्य अतिथि मनवीर सिंह ने कहा कि खेलकूद प्रतियोगिताएं छात्राओं में मानसिक व शारीरिक विकास करती हैं। भारत में बालिकाओं को भी खेल के क्षेत्र में बढ़ोतरी मिल रही है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल खेलों में भी देश की बेटियां परचम लहरा रही है। इस दौरान उपप्रबंधक राकेश बंसल, कोषाध्यक्ष राम किशन बंसल, उप प्रधानाचार्य जय भगवान शर्मा, सुशील राघव आदि मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bulandsehar Latest News Bulandsehar News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।