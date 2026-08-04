38वीं मेरठ प्रांत स्तरीय बालिका खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ
नगर के लक्ष्मी चंद्र सरस्वती विद्या मंदिर में 38वीं मेरठ प्रांत स्तरीय बालिका खेल-कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इसमें 40 से अधिक टीमों ने भाग लिया। कबड्डी से प्रतियोगिताओं की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि ने कहा कि इन प्रतियोगिताओं से छात्राओं का मानसिक और शारीरिक विकास होता है।
नगर के श्रीमती सावित्री देवी लक्ष्मी चंद्र सरस्वती विद्या मंदिर में मंगलवार से 38वीं मेरठ प्रांत स्तरीय बालिका खेल-कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इसमें मेरठ प्रांत की 40 से अधिक टीम भाग ले रही हैं। मेरठ व हापुड़ की टीम के बीच कबड्डी के साथ प्रतियोगिताएं शुरू हुई। स्कूल के प्रधानाचार्य मोहित सिंह चौहान ने बताया कि शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र के विद्या भारती के अध्यक्ष मनवीर सिंह, मेरठ प्रांत संगठन मंत्री प्रदीप गुप्ता, प्रदेश निरीक्षक विशोक, नगर पालिका अध्यक्ष अंजना भगवान दास सिंघल, स्कूल समिति के अध्यक्ष डॉ. ओपी पचौरी, प्रबंधक बनारसी दास व अन्य मौजूद रहे।
अतिथियों ने अलग-अलग स्कूलों से आईं अंडर 14, अंडर 17 व अंडर 19 वर्ग की छात्राओं को खेल कूद के प्रति संबोधित किया। मुख्य अतिथि मनवीर सिंह ने कहा कि खेलकूद प्रतियोगिताएं छात्राओं में मानसिक व शारीरिक विकास करती हैं। भारत में बालिकाओं को भी खेल के क्षेत्र में बढ़ोतरी मिल रही है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल खेलों में भी देश की बेटियां परचम लहरा रही है। इस दौरान उपप्रबंधक राकेश बंसल, कोषाध्यक्ष राम किशन बंसल, उप प्रधानाचार्य जय भगवान शर्मा, सुशील राघव आदि मौजूद रहे।
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