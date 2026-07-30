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बाबा ब्रजलेश्वरनाथ धाम में 30 दिवसीय मेले का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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पहला सोमवार तीन अगस्त को, बोलबम से गूंजा परिसर 40 किलोमीटर पैदल चलकर जलाभिषेक करेंगे

बाबा ब्रजलेश्वरनाथ धाम में 30 दिवसीय मेले का शुभारंभ

बिहपुर, संवाद सूत्र। बिहपुर प्रखंड के मड़वा गांव स्थित प्रसिद्ध बाबा ब्रजलेश्वरनाथ धाम में गुरुवार से शुरू होने वाले 30 दिवसीय सावन बहार महोत्सव एवं श्रावणी मेले का बुधवार को विधिवत शुभारंभ किया गया। उद्घाटन के साथ ही पूरा मंदिर परिसर बोलबम और हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। धार्मिक आस्था और उत्साह के बीच श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ की पूजा-अर्चना कर मेले के सफल आयोजन की कामना की। मंदिर परिसर में आयोजित उद्घाटन समारोह का संयुक्त रूप से जिला परिषद सदस्य रेणु चौधरी, जिला पार्षद प्रतिनिधि चंदन भारद्वाज, मंदिर सह मेला कमेटी के अध्यक्ष मनोहर चौधरी, सचिव श्यामसुंदर राय, कोषाध्यक्ष सह पंचायत समिति सदस्य विमल शर्मा, झंडापुर थानाध्यक्ष सहित अन्य अतिथियों ने शुभारंभ किया।

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वक्ताओं ने कहा कि बाबा ब्रजलेश्वरनाथ धाम सावन माह में आस्था का प्रमुख केंद्र बन जाता है। यहां दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए मेला समिति तथा प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई है।मेला समिति के सदस्य गोपाल चौधरी ने बताया कि सावन की पहली सोमवारी तीन अगस्त को पड़ेगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांवरिया रविवार देर रात अगुवानी से गंगाजल भरकर लगभग 40 किलोमीटर की नंगे पांव पैदल यात्रा करते हुए सोमवार सुबह बाबा ब्रजलेश्वरनाथ धाम पहुंचेंगे और भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे।

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