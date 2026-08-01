Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

डीएवी कालेज में लहराया 100 फीट ऊंचा तिरंगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

च उपस्थित लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते हुए देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता बनाए रखने का संकल्प लिया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि तिरं

डीएवी कालेज में लहराया 100 फीट ऊंचा तिरंगा

देहरादून। प्रमुख संवाददाता डीएवी कॉलेज परिसर में शनिवार को नवनिर्मित 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ का लोकार्पण किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और कैबिनेट मंत्री खजान दास ने ध्वज स्तंभ का लोकार्पण करने के बाद तिरंगा फहराया और उसे सलामी दी। राष्ट्रगान के बीच उपस्थित लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते हुए देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता बनाए रखने का संकल्प लिया।कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि तिरंगा केवल राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि देश के करोड़ों नागरिकों की आस्था, स्वाभिमान, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय प्रतीकों की स्थापना से छात्रों में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है।कैबिनेट

मंत्री खजान दास ने कहा कि तिरंगा देश की अस्मिता, गौरव और एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान और देशहित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा ऐसे आयोजनों से मिलती है। कार्यक्रम के दौरान दोनों मंत्रियों ने कालेज परिसर स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी।इस अवसर पर मेयर सौरभ थपलियाल, कालेज के प्राचार्य प्रो कौशल कुमार भी मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dehradun Dehradun News Dehradun Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।