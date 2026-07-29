दीक्षारंभ समारोह में छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा, खेल विभाग की दी जानकारी
रानी भाग्यवती देवी महिला महाविद्यालय में नवप्रवेशित छात्राओं के लिए पांच दिवसीय दीक्षारंभ समारोह का तीसरा दिन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्राचार्या प्रो. पारुल त्यागी के दिशा-निर्देशन में शारीरिक शिक्षा विभाग की गतिविधियों को साझा किया गया। छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और विभाग की पूर्व छात्राओं की उपलब्धियों पर चर्चा की गई।
रानी भाग्यवती देवी महिला महाविद्यालय में मंगलवार को नवप्रवेशित छात्राओं के लिए आयोजित पांच दिवसीय दीक्षारंभ समारोह का तीसरा दिन उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। प्राचार्या प्रो. पारुल त्यागी के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में शारीरिक शिक्षा विभागाध्यक्ष प्रो. मंजू अरोड़ा ने पीपीटी के माध्यम से छात्राओं को विभाग की गतिविधियों और उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय में विभिन्न खेलों को बढ़ावा दिया जाता है, यहां कि पूर्व छात्राएं पुलिस, शिक्षा एवं अन्य सरकारी और निजी संस्थानों में सेवाएं दे रही हैं तथा छात्राएं जिला, मंडल और राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीत चुकी हैं। शारीरिक शिक्षा विभाग की प्रवक्ता डॉ. सीमा चौधरी ने खेलों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बताते हुए विभाग की गतिविधियों से अवगत कराया।
ओपन स्टेज गतिविधि में प्रथम सेमेस्टर की छात्राओं ने भाषण, गायन और नृत्य प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा दिखाईं। चित्रकला विभाग की पेंटिंग प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम की समन्वयक ऋतु सैनी ने छात्राओं को महाविद्यालय का भ्रमण कराया तथा मंच संचालन भी किया।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें