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बाल विज्ञान कांग्रेस में 150 शिक्षकों ने लिया प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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अम्बेडकरनगर में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के तहत मार्गदर्शक शिक्षकों की अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। डीआईओएस कौस्तुभ कुमार सिंह ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कार्यशाला से विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन और नवाचार की क्षमता बढ़ेगी। करीब 150 शिक्षकों को विज्ञान एवं नवाचार पर लघु शोध तैयार करने की जानकारी दी गई।

बाल विज्ञान कांग्रेस में 150 शिक्षकों ने लिया प्रशिक्षण

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार की अभिनव गतिविधि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के तहत मार्गदर्शक शिक्षकों की अभिमुखीकरण कार्यशाला सोमवार को डॉ एके पब्लिक स्कूल अकबरपुर के सभागार में आयोजित हुई। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक कौस्तुभ कुमार सिंह ने किया। डीआईओएस ने कहा कि बाल विज्ञान कांग्रेस के प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों में लर्निंग बाई डूइंग की भावना विकसित होती है। इससे विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन, वैज्ञानिक सोच और नवाचार की क्षमता बढ़ती है। उन्होंने प्रतिभागी शिक्षकों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित भी किया। जिला समन्वयक निरंजन लाल ने जनपद के परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों से पहुंचे करीब 150 मार्गदर्शक शिक्षकों को सतत विकास के लिए विज्ञान एवं नवाचार विषय पर आधारित लघु शोध तैयार करने की जानकारी दी।

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साथ ही अधिक से अधिक विद्यार्थियों को बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रतिभाग कराने के लिए प्रेरित किया। कृषि विज्ञान केंद्र पांती के विभागाध्यक्ष एवं कृषि वैज्ञानिक डॉ रामजीत तथा कृषि वैज्ञानिक डॉ लोकेश यादव ने नवाचारी प्रोजेक्ट के विषयों पर मार्गदर्शन दिया। डॉ रामजीत ने श्री अन्न, जैविक खेती और पोषण आहार के महत्व पर विशेष जानकारी साझा की। कार्यशाला में अखिलेश कुमार, विवेक कुमार जायसवाल, रविप्रकाश चौधरी, प्रवीण कुमार गुप्ता समेत कई शिक्षकों ने सहयोग किया। प्रधानाचार्य जेपी यादव ने प्रतिभागियों का आभार जताया।

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