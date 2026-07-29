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विद्यार्थियों को अकादमिक प्रक्रियाओं, दस्तावेज़ सत्यापन व पंजीकरण की दी जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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बेगूसराय में अभियांत्रिकी महाविद्यालय में नवप्रवेशित बीटेक विद्यार्थियों के लिए पांच दिवसीय प्रेरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अकादमिक प्रक्रिया, राष्ट्रीय सेवा योजना, और आधुनिक तकनीकों का परिचय दिया गया। प्राचार्य ने तकनीकी शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। कार्यशाला में स्वास्थ्य जागरूकता पर भी चर्चा हुई।

विद्यार्थियों को अकादमिक प्रक्रियाओं, दस्तावेज़ सत्यापन व पंजीकरण की दी जानकारी

बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय में नवप्रवेशित बीटेक विद्यार्थियों के लिए पांच दिवसीय प्रेरण कार्यक्रम के द्वितीय दिवस का आयोजन उत्साह के साथ संपन्न हुआ।

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कार्यक्रम की जानकारी

प्रथम शैक्षणिक सत्र में प्रवेश एवं पंजीकरण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी सहायक प्राध्यापक संकल्प सोनू द्वारा दी गई। उन्होंने विद्यार्थियों को अकादमिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं, दस्तावेज़ सत्यापन, पंजीकरण, छात्रवृत्ति एवं अन्य आवश्यक औपचारिकताओं की जानकारी देते हुए उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया।

NSS का परिचय

द्वितीय सत्र में राष्ट्रीय सेवा योजना का परिचय सहायक प्राध्यापक डॉ. सुमन कुमारी ने कराया। उन्होंने विद्यार्थियों को सेवा, समर्पण, नेतृत्व, व्यक्तित्व विकास तथा राष्ट्र निर्माण में एनएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका से अवगत कराया।

आधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग

तृतीय सत्र इंजीनियरिंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं आधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग विषय पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर सहायक प्राध्यापक डॉ. असफाक अंसारी एवं अरशद अली ने विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ऑटोमेशन तथा उद्योगों में आधुनिक तकनीकों के बढ़ते उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को नई तकनीकों के साथ निरंतर सीखने एवं स्वयं को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तैयार करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातःकालीन योग एवं पीटी. सत्र से हुआ। इसका संचालन सहायक प्राध्यापक डॉ. अमरेश कुमार ने किया।

स्वास्थ्य जागरूकता कार्यशाला

दोपहर के सत्र में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता विषय पर विशेष कार्यशाला का संचालन निशीथ कुमार (सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने किया। प्राचार्य डॉ. अभिषेक शर्मा ने कहा कि प्रेरण कार्यक्रम विद्यार्थियों के महाविद्यालयीन जीवन की सशक्त शुरुआत है। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि नवाचार, अनुसंधान, नैतिक मूल्यों, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं राष्ट्र निर्माण का आधार है। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन, निरंतर अध्ययन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा उत्कृष्टता की भावना के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम के संयोजक अभिषेक झा ने कहा कि प्रेरण कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को एक सकारात्मक, प्रेरणादायी एवं सहयोगात्मक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है। सह-संयोजिका अपर्णा श्रीवास्तव ने कहा कि महाविद्यालय केवल शिक्षा प्राप्त करने का स्थान नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, नेतृत्व क्षमता, नवाचार एवं जीवन मूल्यों को विकसित करने का सशक्त मंच है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में महाविद्यालय के सभी विभागाध्यक्षों, प्राध्यापकों, तकनीकी सहायकों एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

रिपोर्टर:प्रवीण कुमार

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस प्रेरण कार्यक्रम का आयोजन कब हुआ?
यह प्रेरण कार्यक्रम राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय में आयोजित किया गया।

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