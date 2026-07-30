Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एसआरके में नवगठित छात्र परिषद को सीओ ने दिलाई शपथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
Follow us on Google News
share

गाँव नारनौर के एसआरके शिक्षण संस्थान में शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए छात्र परिषद का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि सीओ देश दीपक ने अध्यक्ष सृष्टि सागर को पद की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में अन्य पदाधिकारियों ने भी शपथ ली। विद्यालय प्रबंधक ए.के. कौशिक ने संगठन और नेतृत्व की भावना विकसित करने पर जोर दिया।

एसआरके में नवगठित छात्र परिषद को सीओ ने दिलाई शपथ

एसआरके शिक्षण संस्थान गांव नारनौर में शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए गठित छात्र परिषद के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि सीओ देश दीपक ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष सृष्टि सागर को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसके बाद सृष्टि सागर ने अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में सचिव निर्मल कुमार, उपाध्यक्ष यश व शिवम, पुस्तकालय अध्यक्ष वंदना रानी, खेल प्रमुख पारुल सहित अन्य पदाधिकारियों ने शपथ ली। सीओ देश दीपक ने विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत से पढ़ाई करने और सही मार्ग चुनने की प्रेरणा दी।विद्यालय के प्रबंधक ए.के. कौशिक ने कहा कि छात्र परिषद का गठन विद्यार्थियों में संगठन, नेतृत्व और चरित्र निर्माण की भावना विकसित करने के उद्देश्य से किया गया है।

ये भी पढ़ें: ईमानदारी, अनुशासन एवं सेवा भाव से करें नेतृत्व: कमलेश

समारोह में ए.के. कौशिक व छात्र परिषद अध्यक्ष सृष्टि सागर ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह, शॉल एवं तुलसी का पौधा भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में रामकृष्ण कौशिक, आसिफ खान, सुनील कुमार, अमित कुमार, जोगराज सिंह, नितिन कुमार एवं अनुज कुमार सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा।

ये भी पढ़ें:Rudrapur News: सेंट लामार्ट स्कूल में छात्र परिषद का गठन

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bijnor News Bijnor Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।