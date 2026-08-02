आंवला डिग्री कालेज में नये विद्यार्थियों का दीक्षारंभ
डॉ. राम मनोहर लोहिया राजकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र के आरंभ पर नवप्रवेशित छात्रों के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य डॉ. महाराणा प्रताप सिंह ने छात्रों को नियमित अध्ययन और उच्च नैतिक मूल्यों को अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. सौरभ कुमार ने किया।
आंवला। डॉ. राम मनोहर लोहिया राजकीय महाविद्यालय में गुरुवार को शैक्षणिक सत्र शुरू होने पर नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य डॉ. महाराणा प्रताप सिंह ने नए विद्यार्थियों से छात्रों को नियमित अध्ययन, अनुशासन, समयबद्धता और उच्च नैतिक मूल्यों को अपनाने का संदेश दिया। डॉ. सौरभ कुमार ने संचालन किया।
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