खुरपका-मुंहपका टीकाकरण की प्रगति धीमी अब तक 98 हजार को लगा टीका
सुलतानपुर में खुरपका-मुंहपका टीकाकरण अभियान में तीन दिन बचे हैं, लेकिन केवल 25 फीसदी मवेशियों को ही टीका लगा है। चार लाख 54 हजार मवेशियों को टीका लगाने का लक्ष्य है, परंतु पैरावेट की हड़ताल के कारण टीकाकरण की गति धीमी है। अधिकारी समय बढ़ाने का आश्वासन दे रहे हैं।
सुलतानपुर। जिले में खुरपका-मुंहपका टीकाकरण अभियान के लिए निर्धारित समय में तीन दिन बचे है लेकिन अभी तक 25 फीसदी मवेशियों को टीका लग पाया है। आयोध्या मंडल के एडी डॉ अरविन्द कुमार ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। जिले में खुरपका-मुंहपका विषाणु जनित संक्रामक रोग के रोकथाम के लिए चार लाख 54 हजार गोवंशीय/महिवंशी मवेशियों को टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित है। लक्ष्य के अनुसार पशुपालको के घर जाकर मवेशियों को टीका लगाने के लिए 39 टीमे गठित की गई है। टीकाकरण के लिए 22 जुलाई से सात अगस्त तक 45 दिवस तक अभियान चलाकर टीकाकरण करने की योजना बनाई गई है लेकिन पैरावेट के विभिन्न मांगो को लेकर हड़ताल पर जाने से टीकाकरण अभियान की गति काफी धीमी है।
जिससे अभी तक 98 हजार 450 मवेशियों को टीका लगाने का दावा किया गया है। मंडलीय अधिकारी डॉ अरविन्द कुमार की ओर से टीकाकरण अभियान का निरीक्षण किया गया। सहायक मुख्य पशुचिकित्साधिकारी डॉ पीके शर्मा ने बताया कि टीकाकरण किया जा रहा है। समय में इजाफा कर सभी मवेशियों को टीकाकरण किया जाएगा।
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