Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

खुरपका-मुंहपका टीकाकरण की प्रगति धीमी अब तक 98 हजार को लगा टीका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
Follow us on Google News
share

सुलतानपुर में खुरपका-मुंहपका टीकाकरण अभियान में तीन दिन बचे हैं, लेकिन केवल 25 फीसदी मवेशियों को ही टीका लगा है। चार लाख 54 हजार मवेशियों को टीका लगाने का लक्ष्य है, परंतु पैरावेट की हड़ताल के कारण टीकाकरण की गति धीमी है। अधिकारी समय बढ़ाने का आश्वासन दे रहे हैं।

खुरपका-मुंहपका टीकाकरण की प्रगति धीमी अब तक 98 हजार को लगा टीका

सुलतानपुर। जिले में खुरपका-मुंहपका टीकाकरण अभियान के लिए निर्धारित समय में तीन दिन बचे है लेकिन अभी तक 25 फीसदी मवेशियों को टीका लग पाया है। आयोध्या मंडल के एडी डॉ अरविन्द कुमार ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। जिले में खुरपका-मुंहपका विषाणु जनित संक्रामक रोग के रोकथाम के लिए चार लाख 54 हजार गोवंशीय/महिवंशी मवेशियों को टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित है। लक्ष्य के अनुसार पशुपालको के घर जाकर मवेशियों को टीका लगाने के लिए 39 टीमे गठित की गई है। टीकाकरण के लिए 22 जुलाई से सात अगस्त तक 45 दिवस तक अभियान चलाकर टीकाकरण करने की योजना बनाई गई है लेकिन पैरावेट के विभिन्न मांगो को लेकर हड़ताल पर जाने से टीकाकरण अभियान की गति काफी धीमी है।

ये भी पढ़ें:Gauriganj News: दावों में टीकाकरण, ग्रामीण बोले हमारे यहां कोई नहीं आया

जिससे अभी तक 98 हजार 450 मवेशियों को टीका लगाने का दावा किया गया है। मंडलीय अधिकारी डॉ अरविन्द कुमार की ओर से टीकाकरण अभियान का निरीक्षण किया गया। सहायक मुख्य पशुचिकित्साधिकारी डॉ पीके शर्मा ने बताया कि टीकाकरण किया जा रहा है। समय में इजाफा कर सभी मवेशियों को टीकाकरण किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:Gauriganj News: दावों में टीकाकरण, ग्रामीण बोले हमारे यहां कोई नहीं आया
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sultanpur Latest News Sultanpur Sultanpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।