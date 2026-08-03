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आईएनए के स्थापना दिवस पर लगी फोटो प्रदर्शनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल एमिटी (आईएनए) ने अपने 27वें स्थापना दिवस पर हेटलीबांध कार्यालय में एक फोटो प्रदर्शनी आयोजित की। इसमें देशभक्ति कार्यक्रमों की 70 तस्वीरें शामिल थीं। संस्थापक पिनाकी रॉय ने 'वंदे मातरम्' गीत की महत्ता पर जोर दिया और मुख्य अतिथि अनुप साव ने प्रदर्शनी की सराहना की।

आईएनए के स्थापना दिवस पर लगी फोटो प्रदर्शनी

सामाजिक संगठन ‘इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल एमिटी’ (आईएनए) के 27वें स्थापना दिवस पर रविवार को हेटलीबांध कार्यालय में फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें पिछले एक साल में हुए देशभक्ति कार्यक्रमों की 70 तस्वीरें दिखाई गईं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा 'वंदे मातरम् के 150 वर्ष' पूरे होने पर घोषित स्मरणोत्सव के बाद संस्था ने 9 कार्यक्रम किए हैं, जिसमें ‘वंदे मातरम्, वंदे वसुधरा’ फिल्म भी शामिल है। संस्थापक पिनाकी रॉय ने बताया कि वंदे मातरम् गीत हमें पर्यावरण और देशप्रेम की सीख देता है। मुख्य अतिथि अनुप साव ने प्रदर्शनी की तारीफ की। वहीं पूर्व सदस्य रवि शर्मा ने साल 1999 में कारगिल युद्ध और ओडिशा चक्रवात पीड़ितों की मदद के लिए संस्था द्वारा किए गए कार्यों को याद किया।

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मौके पर मौसुमी रॉय, परणा राय, सुषांता बैनर्जी, अनंगारी रॉय (नील), सविता, नंदिनी, राजवीर, गुंजन, स्वाम, पप्पू, सिमरन, पायल, लवली, मुस्कान, तानिया, अबनी, सुनयना और रानी आदि मौजूद थे।

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