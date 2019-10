टेरर फंडिंग केस: यासीन मलिक को झटका,कोर्ट ने 23 अक्टूबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की विशेष अदालत में पेश किया गया था। यहां यासीन की न्यायिक हिरासत को 23 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया।

