टीवी सीरियल पर बवाल और एक की मौत के बाद अमरिंदर सरकार ने दिए बैन के आदेश

टीवी सीरियल राम-सिया के लव कुश पर प्रदर्शन के दौरान एक शख्स की मौत के बाद पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार ने जिला कमिश्नर्स को इस पर फौरन बैन के आदेश दिए हैं।

टीवी धारावाहिक के खिलाफ "ऐतिहासिक तथ्यों" को कथित रूप से तोड़-मरोड़कर प्रसारित करने का आरोप लगाते हुए पंजाब में शनिवार को वाल्मिकी समुदाय द्वारा आयोजित एक दिवसीय बंद के दौरान राज्य के कई हिस्सों में हिंसा की छिटपुट घटनाएं हुईं और जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा।

